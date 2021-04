Kritiki Johnsonovi vladi pripisujejo dovzetnost za lobiranje

V Veliki Britaniji so vse glasnejša vprašanja o primernosti in neprimernosti tega, kar počne in govori konservativni premier Boris Johnson. Kritiki njegovi vladi pripisujejo dovzetnost za lobiranje, klientelizem in koruptivno ravnanje, posebej pri sklepanju pogodb, povezanih z bitko proti covidu-19. Pravi politični vihar in ogorčenje svojcev blizu 130.000 žrtev pandemije pa je sprožila trditev, da se je Johnson na sestanku v Downing Streetu, na katerem so razpravljali o razglasitvi tretje karantene, zadrl, da raje vidi na tisoče trupel, kot da bi razglasil še eno karanteno.

