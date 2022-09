Krivde za zamenjavo identitet pacientov ne priznava nihče od vpletenih

Saga okoli zamenjave pacientov v Splošni bolnišnici Celje se nadaljuje. Krivdo zavračajo tako v bolnišnici kot Zdravstvenem domu Sevnica, od koder sta reševalca, ki sta oba pacienta pripeljala v bolnišnico in predala njuno dokumentacijo. Direktorica zdravstvenega doma trdi, da je bil en pacient sposoben povedati svoje ime in priimek. Tako so ji zagotovili reševalca, zdravnik in tudi ostalo osebje v Domu starejših občanov Loka pri Zidanem Mostu. V zdravstveni dom je v sredo vstopil tudi zdravstveni inšpektor. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je sicer še enkrat poudaril, da je za zamenjavo identitet bolnikov odgovorno vodstvo bolnišnice.