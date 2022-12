Kriza družinske medicine v ZD Ljubljana se poglablja

Ko mora 11 tisoč ljudi zaradi pomanjkanja zdravnikov menjati zdravstveni dom, potem vemo, da je vrag odnesel šalo. Čeprav smo videli pomiritvene govore ljubljanskega župana in ministra za zdravje, se kriza družinske medicine v ZD Ljubljana le še poglablja. Zaradi bolniških odsotnosti, upokojitev in odpovedi zdravnikov mora 11 tisoč pacientov iz enote Polje zdaj na pregled v enoto Fužine. Gre za začasen ukrep, pravi vodstvo, predvidoma naj bi bili pacienti v eni enoti združeni do konca meseca decembra. Gre za posledico dolgoletne kadrovske podhranjenosti, so opozorili in dodali, da so lahko, dokler ne bo sistemskih sprememb, le zaskrbljeni, kako naprej.