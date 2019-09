Kriza socialdemokracije v Evropi: ali obstaja luč na koncu temnega tunela?

Socialna demokracija, ki je v 19. in zgodnjem 20. stoletju zrasla iz delavskega razreda in gibanj, je bila vse od druge svetovne vojne najmočnejša politična sila v Evropi. Potem ko se je oddaljila od marksizma, je postala najuspešnejša predstavnica idej politične levice v evropskih demokracijah. Njen politični karakter je bil osnovan na ključnih vrednotah, kot so enakost (zagotavljanje enakih možnosti za vse), solidarnost in socialna pravičnost. Nacionalno državo je spremenila v državo blaginje – njene politike so uspele zgraditi javne zdravstvene sisteme v zahodnoevropskih državah, prevladujočemu delavskemu razredu po vsej Evropi pa zagotoviti zadostne plače, dobre stanovanjske razmere in dostop do izobraževanja.

V zadnjih desetletjih pa se je njena programska vizija, temelječa na zagotavljanju pravične družbene ureditve, vse bolj pomikala v ozadje. Nastopilo je obdobje programske izpraznjenosti in pomanjkanja dolgoročnih družbenih vizij. Kar se je še posebej pokazalo v času krize sedemdesetih let, ki je ustavila več desetletij trajajočo visoko gospodarsko rast v evropskih državah. Po tem obdobju začne naraščati vpliv globaliziranega kapitala, ki radikalno spremeni podobo in delovanje evropskega gospodarstva. Na svetovnem trgu se okrepi moč posameznih akterjev, kot so multinacionalne korporacije. Načrt krepitve socialne države postaja v teh okoliščinah vse težje uresničljiv. V ospredje prihaja ideologija neoliberalizma, socialni demokrati pa se na nove razmere zgolj prilagodijo, namesto da bi jih poskušali regulirati. Od zagovarjanja idej družbene enakosti in boja za pravice delavcev se preusmerijo h kapitalu.

Večina ljudi je lahko uživala v višjem življenjskem standardu od svojih staršev – evropski povojni model razvoja je ustvaril močan srednji razred, bolj enakopravna družba pa je ustvarila močno povpraševanje po dobrinah, zaradi česar se je posledično krepil tudi gospodarski razvoj. Socialna demokracija je bila reformistična sila, ki je kapitalizem sprejela pod pogojem, da ga "ureja" država. Na temelju egalitarnega etosa je želela doseči socialno pravičnost in prerazporeditev dobrin na socialno-ekonomskih področjih prek intervencionizma države. Poudarek je torej dajala močni državi, v kateri politika določa organizacijo ekonomije in s tem državljane ščiti pred nepredvidljivostmi trga. Imela pa je še dve bistveni značilnosti: močno bazo delavskega razreda in tesne vezi s sindikalnimi organizacijami. Nekateri analitiki trdijo, da je njena izvirnost prej kot iz nabora politik (npr. naklonjenost keynesianizmu) izhajala prav iz bližine, ki jo je uspela vzpostaviti z delavskim razredom, ter specifične kulturne in strankarske tradicije (vse od strankarske organiziranosti do aktivizma).

Zaradi zagotavljanja konkurenčnosti začnejo zniževati davke in pristanejo na zmanjševanje delavskih pravic. "Poveličevanju" prostega trga in svobode nad enakostjo je prosto pot odprl nekdanji britanski premier Tony Blair s tako imenovano politiko tretje poti, ki so jo zasnovali prav njegovi laburisti. Pragmatičen premik iz levega polja proti sredini je presegel načela socialne demokracije in ni ponudil globljega razmisleka o dolgoročnih vplivih takšnih političnih usmeritev. Blairu se je pridružil tudi tedanji nemški kancler Gerhard Schröder in naredil močne reze v sisteme socialnega varstva v državi. Oba sta se zavzela za bolj "tržni pristop" in s tem zanemarila upravljanje naraščajoče prevlade trgov.

"Socialna pravičnost, svoboda, enakost priložnosti, solidarnost in odgovornost do drugih – te vrednote so brezčasne. Socialna demokracija jih nikoli ne bo žrtvovala. Da bi bile te vrednote pomembne tudi v skladu z današnjimi razmerami, so potrebne realne in v prihodnost usmerjene politike, ki bodo sposobne odgovoriti izzivom 21. stoletja. Modernizacija pomeni prilagoditi se pogojem, ki so se objektivno spremenili, in ne reagirati na javnomnenjske ankete. Naše politike moramo uporabljati znotraj novega gospodarskega okvirja, moderniziranega v skladu z današnjimi razmerami, kjer vlada stori vse, kar je v njeni moči, da podpre podjetja, ter nikoli ne verjame v to, da je substitut za njih. Bistveno vlogo trgov je treba dopolniti in izboljšati s političnimi ukrepi, ne pa jih ovirati. Podpiramo tržno gospodarstvo, ne pa tržno družbo," sta zapisala v znanem pamfletu, objavljenem konec 90. let.

Nove programske usmeritve, ki jih je evropska levica zaobjela ob prehodu v novo tisočletje, pa dolgoročno vendarle niso prinesle želenih sadov. V naslednjih letih je deregulacija finančnih trgov in trgovinskih politik interese korporacij še očitneje postavila nad interese državljanov. Nekateri poznavalci dogajanja socialdemokratom očitajo, da bi morali v teh razmerah prepoznati negativne učinke globalizacije in jih omejiti, a tega niso storili.

Finančna kriza izgubljena priložnost za ponovni vzpon

Ob prihodu finančne in gospodarske krize leta 2008, ki je bila posledica omenjenih neoliberalnih politik, so postale ranljivosti socialne demokracije le še bolj očitne. Namesto da bi krizo izkoristila kot priložnost za ponovni vzpon, se je zgodilo ravno nasprotno. Odgovor na nastale razmere so videli v politikah ostrega varčevanja, ki so jih zagovarjale stranke desne sredine. Zaradi zmanjšanja zadolževanja evropskih gospodarstev so se bili pripravljeni odpovedati večini pridobitev socialne demokracije prejšnjega stoletja – in to v obdobju visoke brezposelnosti, diskriminacije in izrazito neenakomerno porazdeljenih dobrin, ko je bila potreba po močnem programu levice izredno velika.

Ob dejstvu, da niso zmogli ponuditi učinkovitih odgovorov na krize zadnjih let, pa jim niso bile naklonjene tudi nekatere širše družbene in politične okoliščine. Kot prvo, socialdemokratske stranke so izgubile veliko število svojih volivcev. Evropska socialna demokracija, rojena iz delavskih gibanj 19. stoletja, se je več desetletij zanašala na močno podporo delavskega razreda. Jasno pa je, da zaradi razvoja novih tehnologij klasična industrijska delovna mesta vse bolj izginjajo ali pa se selijo v države s cenejšo delovno silo – že daljše obdobje smo tako priča zmanjšanju števila tradicionalnih socialdemokratskih baz ter posledičnemu upadanju članstva in moči sindikatov. Če so tovarniški delavci v Nemčiji, denimo, dolgo časa predstavljali polovico tamkajšnje delovne sile, se je njihovo število v zadnjih 50 letih zmanjšalo na komaj četrtino.