Kriza v Hongkongu: Trump Šiju predlaga osebno srečanje

V Hongkongu od junija potekajo protesti zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev Kitajski. Protesti so se razširili v množično gibanje za več demokratičnih svoboščin v mestu, ki znotraj Kitajske uživa delno avtonomijo. Zaostrili so se v začetku tega tedna, ko so protesti ohromili hongkonško mednarodno letališče.

Kitajska je nasilne spopade na protestih v zadnjem času večkrat označila za "obnašanje, ki je blizu terorizmu". Kot opozarjajo poznavalci, večkratna uporaba tovrstne retorike kaže, da Kitajska izgublja potrpljenje in bi se lahko povečala verjetnost posredovanja iz Pekinga. Bojazni, da bi se razmere lahko zaostrile, spodbuja tudi vse večja prisotnost kitajske vojske na meji s Hongkongom.

ZDA so v sredo sporočile, da so "zelo zaskrbljene" zaradi premikov kitajske vojske na meji s Hongkongom in da pozivajo Kitajsko k spoštovanju "visoke stopnje avtonomije" te nekdanje britanske kolonije. State Department je ob tem tudi obsodil nasilje na protestih in obe strani pozval k zadržanosti.