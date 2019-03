Križarki pred norveško obalo vendarle uspelo zagnati motorje

Križarki Viking Sky s 1300 potniki na krovu, večinoma ameriškimi in britanskimi turisti, so kaka dva kilometra od kraja More og Romsdal odpovedali motorji, nakar jo je začelo gnati proti skalnati obali. Reševalci so poskušali evakuirati potnike, kar pa jim je oteževalo razburkano morje z več kot sedemmetrskimi valovi.

Evakuacija še poteka

Evakuacija s helikopterjem sicer še poteka, a so doslej uspeli rešiti le okoli 338 ljudi. Policija je sporočila, da so morali 17 ljudi prepeljati v bolnišnico.

Križarki je potem ponoči vendarle uspelo zagnati tri od štirih motorjev, kar pomeni, da se bo lahko izognila nevarnim čerem, je sporočila norveška obalna straža.

Ladja zdaj počasi pluje v varnejše vode, vlačilec pa naj bi ji potem pomagal vpluti v pristanišče Molde, ki leži okoli 500 kilometrov severozahodno od Osla.