Krizni sestanek zaradi sobotnega incidenta na prizorišču finala Lige prvakov

Po finalu Lige prvakov, kjer je znova slavil madridski Real z 1:0 in osvojil že svoj 14. naslov, se še vedno veliko govori o dogajanju pred tekmo kot o tekmi sami. Dogodek so obravnavali tudi na kriznem sestanku francoske nogometne zveze in pariške policijske uprave. Francoska ministrica za šport je prepričana, da so za izgrede in kaos krivi Liverpoolovi navijači, ki niso imeli vstopnic. Poročila, ki ga bo verjetno obravnavala tudi UEFA, ki je Parižanom zaupala finalni dogodek, še ni. Vse to seveda ni ustavilo nepopisnega slavja navijačev Real Madrida. To se je začelo seveda že v Parizu in nato nadaljevalo v Madridu.

