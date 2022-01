Za krmilom ameriške letalonosilke prvič v zgodovini ženska

Ameriška vojna mornarica piše zgodovino. Za krmilo največje bojne ladje je namreč postavila žensko. Poročnica Amy Bauernschmidt prvič v zgodovini ameriške vojske poveljuje letalonosilki na jedrski pogon USS Abraham Lincoln. 51-letna kapitanka z neobičajnim stilom poveljevanja je po desetih mesecih urjenja in priprav s 1.800-člansko posadko odplula na prvo misijo. Sicer ni edina ženska, ki je prišla na tako visok položaj v ameriški vojski. Je pa prva poveljnica take vojne ladje, odkar so v Združenih državah pred 28 leti ženskam dovolili upravljati z bojnimi plovili in letali.