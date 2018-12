Kruta realnost vsakdana dobila nov smisel, ko je prvič v roke prijela fotoaparat

Kruta realnost vsakdana v revnem kraju blizu Kalkute je za 24-letno Indijko Ranito dobila nov smisel, ko je v roke prvič prijela fotoaparat. In čeprav si njena družina ni mogla privoščiti fotoaparata, si ga je izposodila in posnela fotografije, ki so ji zdaj prinesle štipendijo in mentorstvo enega najbolj priznanih fotoreporterjev na svetu.