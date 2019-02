Kubo zadel meteorit in povzročil glasno eksplozijo

Meteorit naj bi na površje Kube padel v petek ob 13.15 po lokalnem času. Državna meteorološka služba na Key Westu na Floridi je potrdila, da je prejela poročila, da so ljudje na nebu videli meteorit in da je ta nato trčil na površje Kube.

Po pričevanju ljudi naj bi meteorit eksplodiral v zraku in se nato raztreščil na delčke. Domačini v turistično obleganem mestecu Viñales so povedali, da so slišali glasno eksplozijo, je sporočil CNN dopisnik iz Havane Patrick Oppmann. Ta je med drugim na Twitterju delil tudi fotografijo domnevnih delcev meteorita, ki so poškodovali nekatere tamkajšnje domove.