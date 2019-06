Kučan priznal odgovornost za napaki: izbrisane državljane in Ljubljansko banko

Bivši predsednik Slovenije Milan Kučan je ocenil, da se EU trenutno sooča s podobno situacijo, kot se je Jugoslavija ob razpadu. Tako kot nekoč Jugoslavija se tudi EU dandanes sooča z veliko problemi, na katere nima pravih odgovorov in se bodo stopnjevali, če se bo pozabilo na vrednote in načela, na katerih je bila EU zgrajena - za mir na celini.

Skoraj tri desetletja po razpadu Jugoslavije so v hercegovskem kraju Konjica v Titovem bunkerju nekdanji višji predstavniki socialistične Jugoslavije Milan Kučan , Stipe Mesić in Raif Dizdarević sodelovali na panelu o Jugoslaviji.

Na vprašanje, ali se čutijo odgovorne za dogajanje pred 30 leti, so nekdanji predstavniki Jugoslavije priznali določeno odgovornost. Kučan je ob tem priznal odgovornost za dve napaki, ki jih je storila Slovenija, to so izbrisani državljani in Ljubljanska banka.

Nekdanji predsednik predsedstva Slovenije v SFRJ Kučan ter nekdanja predsednika predsedstva SFRJ Mesić in Dizdarević so se danes srečali v skritem podzemnem bunkerju, ki je v nekdanji državi veljal za največjo vojaško skrivnost, dandanes pa je turistična točka. V Konjic so prišli na povabilo History Festa, organizatorjev panela o razpadu nekdanje države, na katerem so sodelovali.

Kučan je ob tem opozoril pred populisti, ki delujejo le v interesu Rusije in administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa , to pa ni v interesu močne Evrope.

Po njegovi presoji so bile težave v samostojni Sloveniji posledica prepričanja, da iz prejšnje skupne države ni prišlo nič pametnega. To prepričanje je nastalo zaradi iracionalnega poudarjanja nacionalnega elementa, kar pa je po oceni Kučana vedno škodljivo.

Bivši visoki politiki so sicer z obiskovalci panela delili svoje izkušnje v času razpadanja Jugoslavije in vidike, kaj so bili po njihovem prepričanju ključni dogodki, ki so privedli do razkroja nekdanje države