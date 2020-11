KUL brez konkretnih rešitev, jasno in glasno predvsem o kongresu stranke DeSUS

Damijan je sicer v pogovoru za Mladino, objavljenem 13. novembra, zatrdil, da imajo, kot je videti, dovolj poslancev, ki bi zamenjali aktualno koalicijo. Danes pa je dejal, da v KUL nikoli niso rekli, da imajo zagotovljenih 46 poslanskih glasov, pač pa, da delajo na tem in gradijo odnose. "Do konstruktivne nezaupnice bo prišlo v trenutku, ko se bosta najmanj dve stranki odločili, da se v DZ skupaj pridružita in podpreta nezaupnico. To se bo lahko zgodilo šele po kongresu DeSUS," je povedal Damijan.

"Ključno je, da smo oblikovali KUL, se uskladili in povabili druge stranke, da se nam pridružijo v tem projektu. Če bi se zgodilo, da teh glasov ne bi dobili, pa glede tega ne morete kriviti nas, pač pa je to odgovornost tistih, ki se nam ne bi pridružili," je ocenil.

Koordinator Levice Luka Mesec pa vztraja pri svoji izjavi pred nekaj dnevi, da bo nezaupnica vložena. Damijan pa je glede na kongres DeSUS ocenil, da se vse skupaj lahko zgodi najbolj zgodaj 10. ali 15. decembra oz. računajo, da do božiča. Na današnji medijski konferenci so sicer sodelovali še predsedniki LMŠ, SD in SAB - Marjan Šarec, Tanja Fajon in Alenka Bratušek, ki so poleg Levice vključeni v KUL.

Dotaknili so se nekaj tem iz njihovega programa, spregovorili pa tudi o soočanju z epidemijo novega koronavirusa. Pri tem so kritični do vlade in njene komunikacije glede ukrepov med drugim izpostavili, da je za spoštovanje ukrepov ključno pridobiti zaupanje državljanov. Po besedah Damijana se je treba uspešno pripraviti na tretji val epidemije. Omenil je tudi sodelovanje s strokovnjaki in skrb za najranljivejše, zlasti v domovih za starejše.