KUL ima za konstruktivno nezaupnico zagotovljenih 43 podpisov

Čeprav je Karl Erjavec po maratonskem sestanku z lastnimi poslanci zmagoslavno sporočil, da ima vse štiri podpise pod mandatarsko kandidaturo, da so celo že deponirani, se je naslednji dan izkazalo drugače. Po sestanku Erjavca in predsednikov strank koalicije KUL so se namreč vsi zavili v molk, nato pa smo neuradno izvedeli, da Desusovi poslanci svojih podpisov sploh še niso prispevali. Zakaj ne?