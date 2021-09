KUL odločeni, da bodo uspešno vladali skupaj, brez strank trenutne vlade

Po dobrem letu in pol so se srečali, poenotili in uskladili tisti, ki ob izdihljajih vlade Marjana Šarca nikakor niso znali sobivati in vladati skupaj. V drugo bo šlo, obljubljajo, in to tudi zato, ker tokrat ne bo zraven tistih strank, ki pri življenju ohranjajo desno vlado Janeza Janše, pravijo. Poleg dejstva, da ne bodo sodelovali niti z Janšo niti z Novo Slovenijo, SMC-jem in Desusom, so predstavili še deset načel, po katerih bi vladali po zmagi na volitvah.