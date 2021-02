KUL zahteva parlamentarno preiskavo zaradi političnih pritiskov v Policiji

Poslanke in poslanci koalicije KUL so vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bi ugotavljala poseganje političnih akterjev v delo Policije. Vse več indicev je, pojasnjujejo, da je avtonomnost nekaterih organov ogrožena, spisek nekorektnih potez in poseganja v delo Policije – predvsem s strani predsednika vlade in notranjega ministra Hojsa – pa da se iz tedna v teden daljša.