KUL vložila nezaupnico. Za uspeh potrebujejo še vsaj štiri glasove

Po več mesecih prestavljanja, odlašanja, kupčkanja in nabiranja glasov, vmes so zamenjali celo kandidata za mandatarja, so opozicijske stranke, zbrane pod imenom KUL, vložile konstruktivno nezaupnico, s katero želijo zamenjati vlado Janeza Janše. Kandidat za mandatarja je predsednik Desusa Karl Erjavec, ki pa kljub zagotovilom ni dostavil štirih podpisov Desusovih poslancev. Nezaupnico so vložili z 42 poslanskimi podpisi, za uspeh na tajnem glasovanju pa potrebujejo še vsaj štiri.

