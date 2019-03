Kultna barbika praznuje svoj 60. rojstni dan

Plastični modni ikoni 20. stoletja se je na trgu igrač, kjer je povprečna življenjska doba izdelkov približno tri leta, uspelo obdržati vrtoglavih 60 let. Izumiteljica barbike Ruth Handler je idejo za svetlolaso plastično punčko dobila pri hčeri Barbari, ki se je igrala s papirnatimi lutkami, ki so spominjale na odrasle ženske.

Zamisel za barbiko dobila pri hčeri

"Leta in leta sem opazovala Barbaro, kako se je s svojimi prijatelji igrala s papirnatimi lutkami. Prevzelo me je, kako so se deklice izražale prek svojih lutk,"je za BBCpovedala Handlerjeva. Pred 60 leti so bile igrače za deklice izjemno omejene in osredotočene predvsem na gospodinjska opravila. Medtem ko so fantje skozi igro postali astronavti, kavboji, vojaki, deklice niso imele enake možnosti.

Ideja, da Hendlerjeva na sejmu igrač v New Yorku predstavi svetlolaso plastično lutko, prek katere bi se deklice naučile, da lahko postanejo, kar si želijo, je bila za tisti čas radikalna, a očitno uspešna. Ruth in njen mož Elliot Handler sta v garažni delavnici ustanovila podjetje Mattel, ki je pozneje postalo eno največjih podjetij igrač na svetu.

Številne variacije barbike za vse želje in okuse

Vendar so barbiko že od samega začetka kritizirali, da med deklicami promovira nedosegljive ideale ženske lepote. Finski strokovnjaki so opozorili, da bi takšni ženski primanjkovalo med 17 in 22 odstotkov telesne maščobe, da bi sploh lahko imela menstruacijo. Vendar se je od svojih začetkov barbika večkrat preoblikovala in prilagodila standardom in pričakovanjem.