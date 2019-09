V zapuščeni tovarni našli več kot 50 let staro vrezanko

V že dolgo zapuščeni Strojni tovarni Trbovlje so našli več kot 50 let star sgraffito oziroma vrezanko. Gre za umetnino slovenskega akademskega slikarja Maksa Kavčiča, ki je v tovarni mirno počivala do sedaj. Tovarna je v postopku rušenja, zato so se različne kulturne ustanove začele zavzemati za steno, v katero je slika vrezana. Restavratorji sedaj že več dni obnavljajo stenske slike.