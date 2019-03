Kurdi pozivajo k ustanovitvi mednarodnega tribunala za sojenje islamskim borcem

Po zavzetju že zadnjega predela ozemlja v rokah islamskih skrajnežev in dokončnem ozemeljskem porazu kalifata, katerega nastanek so pred petimi leti oznanili pripadniki Islamske države, sirski Kurdi sedaj pozivajo, naj se ustanovi posebni mednarodni tribunal, na katerem bodo sodili islamskim borcem.

Sodili bi jim za številne zločine, kot so posilstva, usmrtitve, ugrabitve: "Pozivamo mednarodno skupnost k vzpostavitvi posebnega mednarodnega tribunala na severovzhodu Sirije, ki bi sodil teroristom,"je za AFPdejala sirsko-kurdska administracija. Na ta način bo "sojenje vodeno pošteno in v skladu z mednarodnim pravom in pogodbami o človekovih pravicah".

Kurdsko-arabske Sirske demokratične sile so v štirih letih bojev proti džihadistom pridržale na tisoče islamskih borcev, med njimi naj bi bilo tudi okoli 1000 tujcev, ti pa naj bi prihajali iz 50 različnih držav. Medtem ko se borci nahajajo v zaporih, so otroci in ženske, povezani s skrajneži, naseljeni v taboriščih za notranje razseljeno prebivalstvo. Samo v taborišču Al-Hol naj bi se po zadnjih podatkih tako nahajalo več kot 9000 tujcev, med njimi pa je kar 6500 otrok. Kurdska administracija že dlje časa opozarja, da so taborišča prenapolnjena, zmogljivosti za pridržanje tolikšnega števila ljudi pa nimajo.