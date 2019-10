Trump: Kurdi nam niso priskočili na pomoč v drugi svetovni vojni

Turčija je začela z zračnimi napadi na več mest in vasi na severovzhodne Sirije, med njimi mesti Ras al-Ain in Tal Abyad. Letalskim napadom je nato pozno zvečer sledila kopenska ofenziva.

Na severu Sirije je sicer v zaporih in taboriščih nastanjenih okoli 12.000 zajetih islamskih borcev in njihovih družin - ti so pod nadzorom Kurdov. Med njimi je okoli 4000 tujih državljanov.

Turške sile so včeraj začele ofenzivo proti kurdskim borcem na severu Sirije. Turčija trdi, da poskuša ustvariti "varno cono" na sirski strani meje s Turčijo - gre za približno 32 kilometrov globoko območje, naj bi se raztezalo vse do iraške meje, sem pa naj bi želeli naseliti približno 3,6 milijona sirskih beguncev.

Predlog zakona predvideva zamrznitev premoženja vodilnim turškim državnim uradnikom na čelu s predsednikom države Recepom Tayyipom Erdoganom in kazen za vse Američane in podjetja, ki poslujejo s turško vojsko, dokler se ta ne umakne iz Sirije. Da bi se izognil morebitnemu Trumpovemu vetu, bi moral biti zakon v obeh domovih kongresa potrjen z dvotretjinsko večino.

Vrsta kongresnikov republikanske in demokratske stranke je v sredo ponovila, da izdaja Kurdov pomaga Rusiji, Iranu in Turčiji ter tlakuje pot za ponovno okrepitev Islamske države.

Trumpov zaveznik v senatu Lindsey Graham iz Južne Karoline je Turčiji zagrozil s "sankcijami iz pekla" in pozval k molitvi za kurdske zaveznike, ki da jih je Trumpova vlada tako brez sramu zapustila. Trump je dejal, da Grahama razume, vendar pa noče ohraniti ZDA v Siriji še naslednjih 200 let.

Zaradi agresije bo danes za zaprtimi vrati zasedal Varnostni svet ZN, v soboto pa bo v Kairu zasedala Arabska liga na zahtevo Egipta. Sklic izrednega zasedanja so zahtevale Belgija, Francija, Nemčija, Velika Britanija in Poljska.

Visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Federica Mogherini je v sredo opozorila, da enostransko ukrepanje Turčije ogroža napredek koalicije proti IS, spodkopava stabilnost celotne regije, povečuje trpljenje civilistov in povzroča dodatno razseljevanje. EU po njenih besedah vztraja, da se morajo sirski begunci vrniti domov, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Vsak poskus spreminjanja demografije pa da bo nesprejemljiv.

ZDA od sirskih Kurdov prevzele dva zloglasna džihadista

Ameriške sile so po poročanju ameriških medijev še pred začetkom turške invazije na sever Sirije od sirskih Kurdov prevzele dvojico britanskih džihadistov, članov zloglasne celice Islamske države, ki je mučila in ubila številne zahodne talce.

Šlo naj bi za El Shafee Elsheikha in Alexanda Koteyja, pripadnika tako imenovane skupine The Beatles, ki so jo sestavljali skrajneži z britanskim naglasom, ki so na vrhuncu moči Islamske države pred kamero ubijali novinarje, humanitarne delavce in sirske vojake ter to predvajali na internetu.

Celica naj bi vsega skupaj ugrabila in obglavila okrog 20 talcev, vključno z ameriškim novinarjem Jamesom Foleyjem, ki so ga ubili leta 2014. Kot je za ameriške medije povedal obrambni vir, so dvojico prevzeli od Sirskih demokratičnih sil (SDF) in ju premestili na "varno lokacijo".