27-letna Sevinah je z več člani svoje družine zbežala pred hudimi boji. "Z bolno materjo sem izven mesta. Moj brat je ostal notri. Povedali so mi, da je bratranec umrl. Za nikogar ni varno," je dejala za BBCle nekaj ur preden so uporniki sporočili, da se je mesto vdalo."Bojim se, da je to zadnjič, da vidim moje mesto."

Turčija je v sredo sprožila ofenzivo proti kurdskim silam na severu Sirije, natančneje protikurdski milici YPG, ki jo smatrajo za teroristično organizacijo, kurdske borce v Siriji, sicer prevladujočo silo Sirskih demokratičnih sil, ki veljajo za glavne zaveznike Zahoda v boju proti Islamski državi, pa za teroriste. Hkrati Erdogan trdi, da poskuša z ustvaritvijo varne cone prinesti mir na to območje.

"Lažnivec je," Erdoganove obtožbe zavrača Sevinaz. Verjame, da bodo kurdski borci storili vse, da odbijejo turški napad ter da bodo na koncu zmagoslavni: "So otroci te zemlje. So naši bratje in sestre. Kljub vsemu, kar se dogaja, kljub tišini s preostalega sveta, verjamem, da bodo na koncu zmagali."

"Odhajamo na podeželje, saj se bojimo vnovičnega bombardiranja in novih spopadov," pa je za AFPdejal 33-letni Rizan Mohammad, ki je z družino pobegnil iz mesta Qamishli, po tem ko se je to znašlo pod obstreljevanjem turškega topništva. Skupno naj bi s svojih domov zbežalo že 70.000 ljudi.

Dodaja, da so Kurde v preteklosti že večkrat zapustili zavezniki: "Nimamo drugih zaveznikov, razen gora."