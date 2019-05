Kurz se zaradi vsebine posnetka čuti osebno užaljenega

Sebastian Kurz je zaradi korupcijskega škandala predsedniku države predlagal razpis predčasnih volitev v najkrajšem možnem roku. Zavzel se je, da bi bile volitve čim prej. "Najbolj resna stvar v objavljenem videu je bil odnos do zlorabe moči, do davkoplačevalcev in medijev v tej državi," je dejal ogorčeni Kurz in dodal, da se zaradi vsebine posnetka počuti osebno užaljenega.

Poudaril je, da na pogovorih s koalicijskimi partnerji svobodnjaki ni dobil vtisa, da imajo poleg odstopa dveh vodilnih članov, Heniza-Christiana Stracheja in vodje poslanske skupine Johanna Gudenusa, resnično voljo za korenite in več kot potrebne spremembe v stranki. V preteklosti se je Kurz sicer poskušal distancirati od škandalov, ki so pretresali svobodnajško stranko (FPÖ). Šlo je predvsem za afere v povezavi z njenimi uradniki ter antisemetističnimi ter rasističnimi izjavami vidnejših članov stranke.