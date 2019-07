Kurzev sodelavec pod lažnim imenom naročil uničenje podatkov

Sedanja avstrijska kanclerka Brigitte Bierlein je v odzivu dejala, da je brisanje določenih občutljivih podatkov, ki ne sodijo pod arhivsko zakonodajo, v skladu z običajno prakso pri menjavi vlade. Kljub temu bodo primer proučili, vključilo se je tudi že tožilstvo, je še dejala.

Živčen prisostvoval uničenju, nato zoper njega vložili prijavo zaradi goljufije

Dosedanja opozicija in politični nasprotniki ÖVP so že zahtevali dodatna pojasnila. Avstrijski socialdemokrati (SPÖ) in Neos so med drugim zahtevali pojasnila od kanclerke, kdo vse je vedel o uničenju podatkov, proti koliko osebam poteka preiskava in zaradi katerih prestopkov ter kdo vse je uporabljal nosilce podatkov, preden so bili uničeni. Prav tako se zaradi afere obeta izredna seja avstrijskega parlamenta, ki bi lahko bila šele avgusta. Zaenkrat izredni seji niso naklonjeni SPÖ in FPÖ. Zeleni med drugim podpirajo ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije.

Revija Falter je v torek objavila tudi videoposnetek nadzorne kamere podjetja, na katerem je videti sodelavca kanclerskega kabineta, kako živčen v podjetju prisostvuje uničevanju podatkov. Pri tem je po navedbah vodstva podjetja vztrajal, da nosilce podatkov uničijo trikrat. Moškemu, ki se je podjetju predstavil z lažnim imenom, so tudi izdali račun za 76,45 evra, ki pa ni bil nikoli plačan. Ker ga pod lažnim imenom niso našli, je podjetje vložilo prijavo zaradi goljufije. Kasneje so ugotovili, da gre za nekdanjega sodelavca v kanclerskem kabinetu. Ob govoru Kurza v politični akademiji ob predčasnem koncu njegove vlade ga je namreč prepoznal eden od zaposlenih v podjetju Reisswolf.