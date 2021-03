Kustečeva ob interpelaciji: Gre le za politični spektakel opozicije

Slovenski šolarji in dijaki so se šolali od doma dlje od svojih vrstnikov v Evropi. Videli smo lahko zmedo okoli mask v učilnicah, protest staršev, ki so zahtevali, naj se otroci vrnejo v šolske klopi, in tudi protest dijakov, ki so zase zahtevali enako, zdaj pa jih čakata kazen in sodnik za prekrške. Ministrica za šolstvo Simona Kustec je ob tem odgovorila, da so dovolj stari, da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. Prav odgovornost pa od nje zdaj terja opozicija, ki ji v interpelaciji očita 20 "grehov". Kustečeva odgovarja, da gre le za politični spektakel opozicije. To pa menda ne bo edina interpelacija v tem tednu.

