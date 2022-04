Aleksander Pozvek se je v zadnjih dneh družil predvsem s politiki, ki vas želijo prepričati za vaš glas. S svojim glasom pa je Aleksander januarja želel prepričati Kvatropirce, ki so iskali novega člana. Našli so ga. In Aleksander je šel preverit, če je to on. Kako pa kaj glasba in kandidati na nedeljskih volitvah? Katera slovenska glasba jim je najljubša?