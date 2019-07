Ladja Alex kljub prepovedi vplula v pristanišče na Lampedusi

Italijanska vladna organizacija Mediterranea je izpolnila svojo napoved in z reševalno ladjo Alex vplula v pristanišče na Lampedusi in se zasidrala ob obali. Kot so sporočili iz organizacije, so to storili navkljub ukazu italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, naj tega ne naredijo.

"Glede na nevzdržne zdravstvene in higienske razmere na krovu je ladja Alex razglasila izredne razmere in pluje proti pristanišču Lampedusa, ki je edini možen varen kraj za izkrcanje," je še pred vplutjem na Twitterju objavila Mediterranea.