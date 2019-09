Ladja, ki je na Braču potonila pred štrimi leti, grozi z ekološko katastrofo

Povajski občinski svetnik Tonči Zlatar je javno zaprosil za pomoč, saj, kot kaže, "prizadevanja lokalnih oblasti, da odpravijo problem plovila, ki je potonilo pred štirimi leti". Zlatar je v svojem dramatičnem zapisu na Facebook profilu pozval k sanaciji potopljenega plovila. "Ladja je pred razpadom. Ob slabšem vremenu, obstaja verjetnost, da se nekateri deli odlomijo i poškodujejo ladje, ki so privezane v bližini. Ladja sicer leži na rezervni cevi zbiralnika, ki je stisnjena in razbita. V primeru napake na glavnem zbiralniku, nam grozi ekološka katastrofa," je prepričan Zlatar, ki je dodal, da se zaveda, da je Povlja majhen kraj, ki je ekonomsko in politično nepomemben, vendar bi »odgovorne institucije morale posredovati«.

Ministrstvo obljubilo dvig barke že pred štirimi leti

Potapljači so pred dvema letoma povedali, da je ladja v razpadajočem stanju, na njej pa je veliko razbitih oken in ostrega stekla. "Nobena služba ni opravila svojega dela. Ne želimo si politične vojne, ampak zgolj rešitev problema. Govorili smo z direktorjem pristaniške uprave Domagojem Marojevićem, še pred tem pa nas je obiskal takratni minister za zaščito okolja in narave Mihael Zmajlović in obljubil, da bodo ladjo dvignili iz vode. A vse to se je dogajalo pred štirimi leti," je povedal občinski svetnik.