Ladja v hudem neurju izgubila kontejnerje z vnetljivim peroksidom

Nizozemska obalna straža je sporočila, da je na zahodno obalo Frizijskih otokov naplavilo okoli 20 kontejnerjev z avtomobilskimi deli, televizorji, pohištvom in igračami. Še šest kontejnerjev je po navedbah nemške vojne mornarice naplavilo na obalo na severu Nemčije.

Štirje kontejnerji vsebujejo potencialno nevarne snovi, in sicer vnetljiv peroksid v prahu.

Tako nizozemske kot nemške oblasti so prebivalce opozorile na nevarnost, da bo na obalo naplavilo kontejnerje. Med njimi so tudi štirje s potencialno nevarnimi snovmi. Enega od njih do že našli, tri, v katerih je lahko vnetljiv peroksid v prahu, pa še iščejo. Kontejnerje po morju iščejo tudi s posebnimi plovili, opremljenimi s sonarji.

Ladja Zoe je dolga 394 metrov in po navedbah nizozemskih medijev prevaža več kot 19.000 kontejnerjev standardne velikosti.