Lahko češki predsednik sploh še opravlja predsedniško funkcijo?

Predsednik države Miloš Zeman je bil sprejet na intenzivni oddelek vojaške bolnišnice. Diagnozo zdravniki sicer skrbno skrivajo, BBC pa celo poroča, da naj bi bila kriva sobotna zmaga opozicije – bloka dveh strank – proti dosedanjemu premierju Andreju Babišu. Zeman je sicer že pred volitvami napovedal, da bo možnost za sestavljanje vlade dal posamični stranki z največ glasovi na volitvah, to pa ostaja Babiševa stranka. Zeman se je z Babišem, preden so ga odpeljali v bolnišnico, tudi sestal. A dejstvo je, da Zeman že pred tem ni bil najboljšega zdravja. Zato so nekateri skeptični, ali še lahko opravlja predsedniško funkcijo. Če predsednik ne bi odstopil sam, lahko to sicer s sprejetjem resolucije rešita oba domova češkega parlamenta.