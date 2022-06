V Zagrebu sum na trgovino z organi

Južni sosedje na podlagi dveh primerov presaditve ledvic sumijo, da je v največji hrvaški bolnišnici prišlo do trgovine s človeškimi organi. V obeh primerih sta se namreč pojavila moška - pacient in darovalec, ki nista bila v sorodu. Primera preiskuje več pristojih organov, zato so zagrebškemu kliničnemu centru do nadaljnjega prepovedali presaditve ledvic v primeru, da bolnik in darovalec nista sorodnika. Kako pa je zakonodaja urejena v Sloveniji? Vam lahko organe daruje tudi nekdo, ki ni vaš sorodnik?