Lahko postane v prihodnjih desetletjih oskrba s pitno vodo otežena tudi v Evropi?

Ob svetovnem dnevu vode je letos poudarek na vrednosti vode ter kaj nam voda pomeni. Če si Slovenec in živiš v njenem izobilju, si verjetno ne predstavljaš, kako je, če iz pipe ne priteče pitna voda. Le vsak sedmi Zemljan ima tako srečo, kot jo imamo mi. Konec leta 2016 smo bili tudi ena prvih držav, ki je v ustavo zapisala pravico do pitne vode. In to vodo moramo tudi mi čuvati. Predlog spremembe Zakona o vodah koalicije pa vzbuja strah, da se to utegne spremeniti.

