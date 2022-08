Cene kruha se še naprej dvigujejo, v trgovinah lahko po podražitvi za hlebec odštejemo tudi štiri evre, v pekarnah še vedno nekoliko manj. Cene pšenice so najbolj poskočile meseca maja in junija, glede na lanski junij za kar 44 odstotkov. Temu primerno sta se podražila tudi kruh in moka. Na svetovnih borzah je sledil tudi padec cene pšenice. Julija se je cena pšenice znižala za 20 odstotkov, a cene temu niso sledile. Kako se s cenami na trgu borijo manjše pekarne?