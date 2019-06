Sea Watch z migranti na silo vplula v pristanišče, kapitanko aretirali

Okoli 3. ure je danes policija vstopila na krov ladje, da bi aretirali kapitanko. Ta je ladjo zapustila v spremstvu policistov brez lisic. Nato so jo odpeljali z avtomobilom. Racketejevi, proti kateri so že v četrtek uvedli preiskavo zaradi pomoči pri tihotapljenju ljudi in nespoštovanja navodil italijanske obalne straže, po poročanju italijanskih medijev grozi do deset let zapora.