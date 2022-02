Lani se je ločilo 1.774 zakoncev. Kako ločitev vpliva na otroke?

Ti primeri niso le birokratski postopki na sodiščih in centrih za socialno delo, največji davek ločitve plačajo otroci, saj je zanje to izjemno čustveno zapleteno doživetje. Starši se pogosto kregajo, oče je odšel, mama joka vsak dan. Takšni dogodki in vsakodnevni spori so še zlasti za mlajše otroke zelo stresni, številnim se ti prizori vtisnejo v spomin in vplivajo tudi na njihovo odraslo življenje. Pa se nekdanja zakonca tega zavedata? In kaj lahko storita? Predvsem pozabita na svoj ego in v ospredje postavita otroka.