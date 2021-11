Lani v Evropski uniji prijavljenih kar milijon spolnih zlorab otrok. Kako zlorabe prepoznamo?

Pravnomočno obsojeni duhovnik, ki je med službovanjem v Pomurju spolno zlorabil mladoletnico, je bil junija odslovljen z duhovniškega poklica, in pridržani 41-letnik z območja Ljutomera, ki naj bi zlorabljal 10-letnico iz širšega družinskega kroga ter ji pošiljal pornografske posnetke, sta le zadnje dva izmed mnogih krutih primerov spolnih zlorab mladoletnih oseb pri nas. O problematiki spolnih zlorab med otroki, ki jih je notranji minister danes označil kot najbolj zavržna kazniva dejanja, so popoldan razpravljali tudi notranji ministri EU, Zahodnega Balkana in Europola. Kako prepoznati znake spolne zlorabe, kako jih preprečiti in se z njimi soočiti?