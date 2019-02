Svoboda medijev bolj krhka kot po koncu hladne vojne

Število opozoril v povezavi z napadi na fizično varnost in integriteto novinarjev se je povečalo na 35, od tega je bilo 29 opredeljenih kot 'raven 1' – najhujše in najbolj škodljive kršitve svobode medijev. Ta opozorila vključujejo detonacijo avtomobilske bombe pred novinarjevim domom, požig na sedežu spletne strani preiskovalnih novic in napad z nožem na novinarja pred njegovo rezidenco. Poročilo tudi ugotavlja, da se je število zabeleženih groženj, vključno s smrtnimi grožnjami, v letu 2018 podvojilo.

V lanskem letu je Italija zabeležila največje povečanje števila opozoril glede svobode medijev. Ni pa bila edina država Evropske unije, ki jo poročilo posebej omenja. Kot državo z"zelo visoko koncentracijo medijev v rokah provladnih oligarhov" poročilo omenja Madžarsko, kot zelo zaskrbljujočo pa omenja tudi rusko politiko, ki "močno omejujejo prostor za svobodno izražanje", ter Turčijo, ki drži rekord "največjega zapornika novinarjev na svetu".

Poročilo je razkrilo tisto, kar je opisano kot"jasen trend verbalne zlorabe in javne stigmatizacije medijev in posameznih novinarjev", tudi s strani izvoljenih uradnikov, kar je prispevalo k povečanju groženj medijskim delavcem. "Primeri verbalnih zlorab s strani političnih voditeljev leta 2018 vključujejo izražanje obžalovanja, da novinarji še niso 'izumrla vrsta', objavljanje seznamov novinarjev, ki si upajo biti kritični do vlade in jih opisujejo kot 'izdajalce'", piše v poročilu in poudarja: "To je nesprejemljivo in je treba odločno obsoditi."

Poročilo poudarja tudi, da "nekaznovanje rutinsko ščiti tiste, ki so odgovorni za nasilna kazniva dejanja, ki namerno ciljajo na novinarje zaradi njihovega dela",in obžaluje, da je pravna zaščita"postopoma oslabela in zanikana".