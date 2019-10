Žrtvam pokola v Las Vegasu 800 milijonov dolarjev odškodnine

Podjetje MGM Resort je v četrtek naznanilo poravnavo številnih tožb sorodnikov žrtev strelskega pokola v Las Vegasu in preživelih v skupnem znesku do 800 milijonov dolarjev oziroma slabih 730 milijonov evrov. Gre za tretjo največjo odškodninsko poravnavo v zgodovini ZDA, do katere prihaja dva dni po drugi obletnici pokola.

Upokojeni 64-letni računovodja Stephen Paddock je nekaj dni v svoji sobi v hotelu Mandalay Bay v Las Vegasu zbiral orožje in strelivo,nato pa z okna svoje sobe 1. oktobra 2017 odprl ogenj na 22.000 udeležencev koncerta country glasbe. Ubil je 58 ljudi, več sto pa jih je bilo ranjenih. Paddock se je ob prihodu policije sam ustrelil. V njegovi sobi so našli 23 avtomatskih in polavtomatskih pušk in goro streliva.

Žrtve so vlagale tožbe, MGM je vložil tožbo proti njim, ker ni hotel plačati, vendar je bil pritisk javnosti prevelik in podjetje bo sedaj odprlo denarnico. Večji del sredstev bodo sicer prispevale zavarovalnice.