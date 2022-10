'Lastnik je v stanovanje prihajal nenajavljeno, celo sam si je odklepal vrata'

Nakup lastnega stanovanja je za številne življenjski projekt. A ker kredita ne dobijo vsi, dom najemajo. Žal pa v Sloveniji najemniška politika nikakor ni na strani najemnikov. Za najemnino naj bi plačevali 30 odstotkov dohodka. In če vzamemo povprečno plačo, okoli 1300 evrov neto, bi v Ljubljani v tem trenutku lahko izbirali le med petimi garsonjerami. Visoke najemnine pa niso edina težava na najemniškem trgu. Ker je povpraševanje večje od ponudbe, najemodajalci lahko izbirajo, komu bodo stanovanje oddali, nekatere nepremičnine so slabo vzdrževane, o najemni pogodbi pa marsikateri lastnik noče niti slišati. A vse to zaradi nuje po strehi nad glavo najemniki prezrejo, najemodajalci pa si manejo roke.

"Lastnik si je sam odklepal vrata, prihajal nenajavljeno. Ko sva bila s fantom novembra tri dni brez tople vode, mi je rekel, da sem histerična, ker ga na to opominjam vsak dan. V nekem trenutku se je odločil, da bo najini garsonjeri vzel dva kvadratna metra, da bo za sosednje stanovanje naredil kopalnico," razlaga Pia iz Ljubljane, ki je le ena izmed mnogih, ki se spopadajo s slabimi pogoji bivanja. Kljub temu pa se stanovanja še vedno prodajajo. "Še vedno gredo v najem. Čeprav se stanovanjski fond ne izboljšuje, torej ne gradimo novih stanovanj, kjer bi lahko ljudje dobro bivali, se cene najemnin zvišujejo," pravi Dora Kavčič iz Najemniškega SOS. Dejstvo pa je, da lastnik pri oddaji stanovanja ni pod pritiskom. Prosto lahko izbira, komu, kdaj in za kakšno najemnino ga bo oddal. V Ljubljani boste tako v povprečju za garsonjero morali odšteti 550 evrov. "Na drugi strani pa so iskalci, najemniki pod tem pritiskom, ne izbirajo svobodno med različnimi ponudbami in so pod časovnim ter finančnim pritiskom. Prav tako je ponudba zelo skopa, iskalcev pa je veliko," odgovarja sodelavec Najemniškega SOS Uroš Mikanovič.

icon-expand Stroški za stanovanja so vse višji. FOTO: Shutterstock

Poleg najemnin, ki so se v Sloveniji v zadnjem desetletju uradno dvignile za 40 odstotkov, neuradno pa še več, še dodaten pritisk na iskalce predstavljajo pogoji najemodajalcev. "Ena bolj diskriminiranih skupin na najemnem trgu so tujci, ki se jih odvrača že v oglasih ali pa v telefonskem pogovoru in na ogledu. Druga skupina pa so mlade družine, še posebej matere samohranilke. Obstaja mit, da otroci uničujejo stanovanja in da je otroke težje deložirati. Pravno ni sicer nobene podlage, da bi jih bilo težje, bolj je, da je lastnikom težje pri srcu," pravijo na Najemniškem SOS.