Lastnik kmetije zanikal mučenje živali

Pred slabim tednom smo obiskali Kmetijo Bokal, kjer so štiri goveda stala v blatu, gnoju in vodi. Sosedje so lastnika krav večkrat prijavili, a inšpekcija nikoli ni ukrepala. Lastnik se je zagovarjal, da so krave v takem stanju le ob dežju, samozavestno pa je dejal, da inšpekcija ni zaznala kršitev.