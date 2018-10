Lastnik 'nesrečne' limuzine plačani obveščevalec FBI

Lastnik podjetja z limuzinami, ena izmed njih je bila udeležena v tragični prometni nesreč i, v kateri so med drugimi umrle tudi štiri sestre in njihovi možje, je bil plač ani obveščevalec FBI. Mediji poročajo tudi, da limuzina, ki je trčila v terenski avto in nato zapeljala v jarek, septembra ni opravila tehničnega pregleda, voznik pa ni imel ustreznega dovoljenja, poroča Sky News.

Potem ko je država New York pohitela z zaprtjem podjetja, Prestige Limousine, je odjeknila novica, da je bil lastnik podjetja, Shahed Hussain, obveščevalec FBI, ki je agentom pomagal preiskovati teroristične grožnje.

Hussain je v ZDA prišel iz Pakistana v 90. letih prejšnjega stoletja in se ustalil v Albanyju, kjer je dobil azil, skupaj z ženo in dvema sinovoma. Leta 2003 je delal kot vladni prevajalec, nato pa priznal, da je nekomu pomagal goljufati pri izpitu za avto. Ker se je strinjal, da bo sodeloval z FBI, mu ni bilo treba v zapor.

Oblastem je pomagal pri zbiranju informacij o lastniku pizzerije v Albanyju in imamu, ki sta bila obsojena pranja denarja in zarote z namenom financiranja terorističnih skupin. Leta 2009 je sodeloval pri operaciji, v kateri so prijeli štiri moške, ki so načrtovali bombni napad na sinagogo in sestrelitev letal. Hussain se je predstavljal za premožnega predstavnika teroristične organizacije iz Pakistana. FBI mu je celo priskrbel prestižna vozila, da je lahko odigral svojo vlogo. S prisluškovalno napravo je tako posnel osmljence, ki so izbrali tarčo in obrekovali Jude.