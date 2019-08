Lastnik vile s fotografij opeharjenim turistom ponudil brezplačno prenočišče

Skupina Francozov, ki je prek Bookinga najela vilo na Hvaru, pričakalo pa jih je gradbišče , je zdaj doživela še eno bolj prijetno presenečenje. Oglasil se je namreč lastnik vile, ki je bila na fotografijah lažnega oglasa. Prevaranti so namreč za oglaševanje na Bookingu ukradli fotografije Ville Marteline, ki se nahaja na otoku Braču. Odločil se je namreč, da oškodovani skupini turistov ponudi dve brezplačni prenočitvi v vili, ki so jo videli na fotografijah. "Zame je to res grozna reklama, čeprav nisem ničesar kriv. Sem pošteni najemodajalec, ki plačuje vse zakonske obveznosti. Ker pa smo tako eni kot drugi prevarani, bi rad, da vidijo, da ni vse tako slabo pri nas na Hrvaškem," je dejal gospod Vuić, lastnik razkošne Ville Marteline. Turisti so, pričakovano, sprejeli njegovo povabilo.

Kot je pojasnil lastnik Ville Marteline na Braču, je fotografije svoje nepremičnine, ki so jo prevaranti na Bookingu ponujali pod imenom Villa Felipe na Hvaru našel tudi na drugih portalih. "Hiša je zelo atraktivna in logično je, da se to dogaja. Prav tako se zavedam, da se lahko vsak najemodajalec znajde v takšni situaciji. Vendar je to nekaj, kar preberete na internetu, ali pa slišite, da se dogaja drugim, nikoli ne pričakujete, da se bo zgodilo vam. Iskreno, ne vem, kaj naj naredim. Soproga mi pravi, naj najamem odvetnika, vendar dvomim, da je to smiselno," je za Jutranji.hr dejal Vuić.

Svoje vile nikoli ni oglaševal na Bookingu

Kot je pojasnil, je cena nočitve za osem oseb v njegovi vili od 490 do 900 evrov, odvisno od terminov. Poudaril je, da svoje vile nikoli ni oglaševal na platformah za rezervacijo nastanitev, pač pa jo oddaja samo preko nepremičninskih agencij, saj jim bolj zaupa. Za zaplet je izvedel prek sporočil ljudi, ki so prepoznali njegovo vilo v člankih o nesrečnih Francozih. Dejal je, da bo policiji primer prijavil kot krajo identitete. O zlorabi je obvestil tudi Booking, ki je takoj umaknil oglas z lažnimi fotografijami.

S platforme so sporočili, da obžalujejo nevšečnosti, ki so doletele skupino turistov. "To definitivno niso izkušnje, kakršne želimo za naše uporabnike, zato smo zagotovili popolno povračilo denarja za njihovo rezervacijo, krili jim bomo tudi stroške prevoza na novo lokacijo in ponudili dodaten znesek kot znak dobre volje, dotični nastanitveni objekt pa smo umaknili z naše strani," so za Jutranji.hr pojasnili na Bookingu. Poudarili so, da je bil to redek primer nepričakovane situacije, a da je njihova služba za uporabnike oškodovancem priskočila na pomoč.

Francoski turisti so za vilo odšteli 6420 evrov. Po streznitvi ob prihodu na Hvar, kjer jih je namesto vile pričakalo gradbišče, so se odpravili v Split, kjer jim je neka domačinka pomagala najti prenočišče za polovico zneska, ki so ga odšteli za lažno vilo. Ker jim Booking sprva ni ponudil takojšnje pomoči, so o svojih težavah pisali na družbenih omrežjih.