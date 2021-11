Bitka s sosedom, ki že leta zanemarja njivo, da je postala leglo glodavcev

Kaj storiti, če imate soseda, ki ima tik ob vaši parceli njivo, za katero že leta ne skrbi več in je ta zarasla že do te mere, da je postala leglo golazni in glodavcev? S tem problemom se že lep čas ukvarja Janez Kozel iz Hajdine pri Ptuju, ki pravi, da se z lastnikom zapuščenega zemljišča ne more dogovoriti nič, ker se ta na vse skupaj požvižga. Pa tudi župan občine naj za težavo ne bi imel posluha, pa čeprav zapuščeno zemljišče nahaja v samem centru občine. Kaj ta pravzaprav sploh lahko stori in kje je inšpektorat?