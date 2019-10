Lavrov: Turčija je podaljšala prekinitev ognja na severovzhodu Sirije

Turčija je za 150 ur oziroma več kot šest dni podaljšala prekinitev ognja na severovzhodu Sirije, je po srečanju med predsednikoma Rusije in Turčije, Vladimirjem Putinom in Recepom Tayyipom Erdoganom , sporočil ruski zunanji minister Sergej Lavrov . Prekinitev ognja bi se prvotno morala izteči danes zvečer.

Recep Tayyip Erdogan in Vladimir Putin

Putin je po srečanju, ki je trajalo več kot šest ur, izrazil zadovoljstvo, da sta dosegla dogovore, ki bodo prispevali k rešitvi kompleksne situacije na sirsko-turški meji.

Po njegovih besedah Rusija in Turčija verjameta, da je treba sirskim beguncem pomagati pri vrnitvi v domovino, kar bo občutno zmanjšalo socialno in ekonomsko breme na države, ki jih gostijo. "Mednarodno skupnost, še posebej pa pristojne agencije Združenih narodov, pozivamo, da zagotovijo bolj aktivno humanitarno pomoč vsem Sircem, ki se vračajo, brez diskriminacije, politizacije in predpogojev," je povedal ruski predsednik.

"Danes sva s Putinom sklenila zgodovinski dogovor za boj proti terorizmu, ozemeljsko celovitost in politično enotnost Sirije ter za vrnitev beguncev," pa je povedal Erdogan. "V skladu s tem dogovorom Turčija in Rusija na sirskem ozemlju ne bosta dopustili kakršnekoli separatistične agende," je pojasnil.

Moskva in Ankara sta se danes dogovorili tudi, da bosta na tako imenovanem varnem območju na severovzhodu Sirije vzpostavili skupne patrulje.

Turška vojska je v četrtek po dogovoru med Ankaro in Washingtonom začasno ustavila ofenzivo na severu Sirije, ki jo je sprožila 9. oktobra, pod pogojem, da se kurdske sile umaknejo z 32 kilometrov širokega pasu ob sirsko-turški meji. Prekinitev bi se iztekla drevi, Turčija pa jo je zdaj podaljšala za šest dni.

Sirski Kurdi so sicer danes zatrdili, da so z območja ob meji s Turčijo umaknili vse svoje vojaške sile, kot so se dogovorili minuli četrtek.