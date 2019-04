Lažne novice migrante pognale na pot proti meji s Severno Makedonijo

Grški mediji poročajo o manjših izgredih, ki so izbruhnili med migranti in policijo, ko se je več sto migrantov iz Soluna odpravilo proti meji s Severno Makedonijo, ki je od mesta oddaljena 60 kilometrov. Na pot naj bi jih spodbudile lažne novice, ki so se širile po družbenih medijih, češ, da je ponovno odprta migrantska pot, ki vodi čez Severno Makedonijo.

Med migranti in policijo, ki je prišla na kraj dogodka, so izbruhnili manjši izgredi.

Migrantska kriza na t.i. balkanski poti je vrhunec dosegla v letih 2015 in 2016, ko je preko Grčije in drugih balkanskih držav v Zahodno Evropo prišlo več kot milijon migrantov in beguncev. Od marca 2016, ko sta EU in Turčija sklenili dogovor o upravljanju migracij, je ta pot zaprta, a v Grčijo še vedno prihajajo novi prebežniki, ki skušajo priti v druge članice EU.

Po podatkih UNHCR je bilo konec februarja v Grčiji več kot 75.000 beguncev, med njimi več kot 60.000 v celinski Grčiji. Tako je Grčija ena izmed najbolj obremenjenih držav, kar se tiče migrantske krize.