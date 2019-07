Lažni heroj: učitelja, ki naj bi med streljanjem zaščitil dijake, na šoli sploh ni bilo

Izkazalo se je, da moški, ki je trdil, da je kot nadomestni učitelj preživel šolsko streljanje leta 2018 v Teksasu in ob tem celo zaščitil otroke, na tej šoli sploh ni nikoli delal. Njegovo herojsko zgodbo so sicer ob poročanju o streljanju povzeli številni mediji, več kot leto po tragediji pa ga je razkrinkal Texas Tribune.

V lanskem strelskem napadu na srednjo šolo v Teksasu je 17-letni Dimitrios Pagouritzis ubil 10 ljudi, osem dijakov in dva učitelja, še 13 pa jih je ranil. Ob poročanju o strelskem napadu so mnogi mediji, med drugim CNN, Wall Street Journal in drugi, omenjali tudi junaška dejanja nadomestnega učitelja Davida Briscoeja. Po več kot letu dni je neprofitna medijska organizacija The Texas Tribunenjegove trditve postavila na laž. Briscoe je za CNNpovedal, da je ob začetku napada bil v učilnici kot nadomestni učitelj angleščine in zaslišal kričanje ter strele. Dejal je, da je vrata učilnice zabarikadiral z mizami, ugasnil luči in naročil študentom, naj se skrijejo in ostanejo tiho. "Zdelo se je, kot da traja celo večnost, preden smo lahko zapustili šolo, ampak eden izmed mojih študentov je rekel, da je vse skupaj trajalo od 30 do 45 minut," je dogajanje opisoval Briscoe. "Imel sem od 10 do 15 študentov in hvaležen sem, da so varni." Dejal je, da se nikoli ni mogel vrniti v bližino šole: "Zavedanje, da je kri na stenah hodnikov, kjer hodiš. Mislim, da se ne bi mogel vrniti." Po strelskem napadu naj bi prenehal delati kot učitelj in se preselil na Florido.

Bedenje ljudi, ki so res preživeli streljanje v Santa Feju. FOTO: AP

A kot je za Texas Tribune odkrila novinarka Alexandra Samuels, Briscoe na šoli sploh nikoli ni bil zaposlen. Tiskovna predstavnica srednje šole Santa Fe Lindsey Campbell je dejala, da nimajo nobenih podatkov o zaposlenem z imenom David Briscoe, in da so prepričani, da v času streljanja tam ni bilo nikogar s tem imenom. "Neizmerno smo razočarani, da bi posameznik, ki nikoli ni bil del naše skupnosti, trdil, da je preživel množično streljanje in tragedijo, ki je pretresla našo skupnost," je o tem dejala šolska inšpektorica Leigh Wall. "Ta situacija je dober pokazatelj tega, kako zlahka se ustvarijo in tudi širijo lažne informacije, še posebej, ko na začetku zaradi še trajajoče preiskave ni znanih veliko stvari," je še dodala. James Roy, namestnik šerifa okrožja Galveston, ki je pomagal pri raziskovanju pokola, je dejal, da je streljanje bilo omejeno na učilnice, kjer je potekala likovna vzgoja, in da v tem delu šole ni bilo pouka angleščine. "Nimamo podatkov o nikomer z imenom Briscoe," je dejal Roy, ki izpostavlja, da trditve domnevnega učitelja o tem, da so bili streli "zelo, zelo glasni", ne zvenijo verjetne. "Če je bil kjer koli drugje kot na hodniku, mislim, da ne bi mogel slišati ničesar drugega kot požarni alarm," je dejal. Ob začetku streljanju je nekdo izmed osebja namreč sprožil alarm, da bi ljudje zapustili šolo. Javno dostopni podatki kažejo, da Briscoe nikoli ni imel naslova v Teksasu, temveč naj bi vseskozi živel na Floridi. Vsi mediji, ki so ga citirali, so njegovo ime in zgodbo odstranili iz člankov, potem ko so jih kontaktirali novinarji Tribuna. "Ne vem, kaj ljudi motivira, da poskušajo izkoristiti tovrstno tragedijo," je o tem dejalJohn Bridges, odgovorni urednik medija Austin American-Statesman, ki je lažnega učitelja prav tako citiral v novici. "Novinarji pri poročanju o takšnih tragedijah takoj, potem ko se zgodijo, naletijo na številne ovire in nekateri ljudje žal izkoristijo to situacijo ter jih poskušajo pretentati," je dodal.

"Ljudje nemalokrat izkoristijo tragedije za pozornost", pravi Chenova. FOTO: AP

To, da se po odmevnih tragedijah pojavijo ljudje, ki trdijo, da so bili žrtve, ni redko – pogosto gre za denar, včasih pa preprosto za "pet minut slave". Po napadih na dvojčke v New Yorku 11. septembra se je izkazalo, da Španka, ki je trdila, da je napad preživela, tam ni nikoli bila. "Družbeni mediji to zelo olajšajo," je dejala Gina Chen, asistentka na Univerzi Teksas na katedri za novinarstvo. "Ljudje se pretvarjajo, da so nekaj, kar niso, iz različnih razlogov, včasih bolj, včasih manj podlih." Moški z imenom David Briscoe je uporabil družbene medije, da je navezal stike z novinarji, vključno z avtorico članka v Tribunu, ki ga je naposled razkrila. Stik je navezal po poročanju mnogih medijev o tem, da so nekateri preživeli iz streljanja v Parklandu storili samomor. Želel je spregovoriti o posledicah takšne tragedije na ljudi. V telefonskem pogovoru je za Tribune dejal, da se je po napadu izoliral, postal depresiven in začel prekomerno piti. Na neki točki je po njegovih besedah tudi sam razmišljal o samomoru. Trdil je tudi, da je pred kratkim imel govor na srednji šoli Colonial v Orlandu, kjer naj bi s študenti in učitelji spregovoril o tem, kaj bi lahko naredili, da preprečijo še eno tragedijo.

Račun Davida Briscoeja na Twitterju, preko katerega je navezal stik z novinarji, je bil deaktiviran.