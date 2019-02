Lažni plastični kirurg le z osnovno šolo, zagovarja ga lažni odvetnik

Te so odkrili samo ta mesec, zadnja je bila ženska, ki naj bi sodelovala tudi pri ginekoloških operacijah, brez kakršnegakoli zdravstvenega usposabljanja. In kot prostovoljka.

Najprej plastični kirurg, nato zobozdravnik, zdaj pa še ginekologinja ... vsi brez ustrezne izobrazbe in usposabljanja. V Romuniji se kar vrstijo odkritja lažnih zdravnikov in zdravnic.

Politi je bil zaradi podobnih dejanj obsojen že v Italiji, kjer je ukradel identiteto znanemu kardiologu in delal v več klinikah, nato pa celo odprl svojo. Kljub vsemu vztraja, da je medicino končal v Prištini in da mu je odvetnik uredil vse dokumente za delo v Romuniji. A izkazalo se je, da tega odvetnika sploh ni v romunskem registru, ker ni odvetnik. Politi je zdaj v 30-dnevnem pridržanju.

"Od julija do decembra 2018 je italijanski državljan opravljal dejavnosti, specifične za estetske zdravnike. Delal je v dveh klinikah v Bukarešti brez dovoljenja za opravljanje tega dela v Romuniji in brez dokumentov, ki bi dokazovali njegovo specializacijo," pojasnjuje tožilec Calin Radu Bogdan .

Val škandalov v romunskem zdravstvu se je začel z aretacijo Mattea Politija , ki se je predstavljal kot zelo znan italijanski plastični kirurg Mattew Mode , v resnici pa naj bi imel končano le osnovno šolo. Aretirali so ga po tem, ko so ga ujeli na meji, saj je hotel pobegniti iz države.





Le nekaj dni pozneje so v kraju Ilfov odkrili moškega, ki naj bi delal kot zobozdravnik. Uradno nezaposleni 50-letnik, ki so ga prijavili nezadovoljni pacienti, vztraja, da je posege v domači ordinaciji pred časom opravljala njegova žena, on pa nikoli.

"Slišal sem, da je opravljal zobozdravstvene storitve. A ne poznam podrobnosti, nisem bil pri njem," je dejal eden od sosedov.

Lažna ginekologinja naj bi opravljala celo operacije

V istem kraju so kmalu odkrili še en primer. 30-letnico, ki naj bi delovala kot ginekologinja in opravljala tudi operacije, brez medicinske izobrazbe. Ena od zdravnic v bolnišnici trdi, da ji ni nikoli dovolila izvajati operacij, da ji je le pomagala.

"Nisem ji dovolila opravljati težkih postopkov, ker sem ugotovila, da so stvari, ki jih je počela, slabo narejene. Pomagala mi je pri enostavnih stvareh, povojih," pojasnjuje ginekologinja Roxana Al Momani.

Ženska je v bolnišnici delala več let, najprej kot študentka, nato pa kot zdravnica prostovoljka. V interni preiskavi se je izkazalo, da so bili vsi dokumenti, ki jih je predložila, ponarejeni. Ti primeri osvetljujejo očitne težave v romunskem sistemu, zlasti v estetski medicini. Botoks in druge lažje posege ponekod namreč opravljajo kar v nakupovalnih centrih in brez potrebnih dokumentov.