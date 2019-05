Lažni posnetek pijane Nancy Pelosi si je ogledalo več milijonov ljudi

Prirejen posnetek, ki predsednico predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi prikazuje, kot da bi bila pod vplivom alkohola, si je od objave na spletu ogledalo več milijonov ljudi. YouTube je že odstranil sporen posnetek, Facebook pa se je kljub dokazani lažnosti odločil, da posnetka ne bo odstranil.

Viralni posnetek prikazuje Pelosijevo, ki je v zadnjih dneh javno razjezila ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kako popačeno izgovarja besede. Številni uporabniki družbenih omrežij so ob ogledu posnetka verjeli v njegovo resničnost in pomislili, da je bila Pelosijeva na posnetku pod vplivom alkohola. Le eno verzijo posnetka si je do sedaj pogledalo že več kot 2,5 milijona ljudi, delilo pa ga je 45.000 uporabnikov Facebooka.

Govor Nancy Pelosi so v videoposnetku upočasnili za približno 25 odstotkov. FOTO: AP

Youtube posnetek odstranil, Facebook in Twitter ne A popularni posnetek ne prikazuje resničnosti. Originalni posnetek je bil namreč računalniško upočasnjen na približno 75 odstotkov svoje prvotne hitrosti poroča The Washington Post. Ker takšna upočasnitev posnetka ton govora precej zniža, so ustvarjalci lažnega posnetka priredili tudi višino Pelosijinega govora, da je glas podoben njenemu resničnemu tonu glasu. Posnetek je bil ustvarjen prav v času opozoril s strani ameriške obveščevalne skupnosti, da bi lahko bile vse bolj sofisticirane manipulacije videoposnetkov del načina dezinformiranja javnosti, ki bi v prihodnosti vplival na ameriške volitve. Medtem ko ga je Youtube že odstranil, pa se ta še vedno deli na drugih družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter.

Pelosijeva glede posnetka ne daje komentarjev. FOTO: AP

Ekipa pregledovalcev dejstev pri Facebooku je do sedaj potrdila lažnost posnetka, a je spletni gigant ukrepal le tako, da je zmanjšal pogostost njegovega prikazovanja med novicami uporabnikov. Spornega posnetka ne bo odstranil, saj da podjetje nima pravilnika, ki bi zahteval resničnost informacij, ki jih uporabniki objavljajo na profile. Pelosijeva Trumpu predlagala počitnice Na Fox Businessu so v večernem programu prav tako predvajali prirejeni posnetek in se ob njem spraševali o zdravju in kompetentnosti političarke. Prav tako se je glede posnetka na svojem Twitter profilu oglasil tudi ameriški predsednik. Pelosijeva je na nedavni novinarski konferenci predlagala intervencijo sodelavcev in svojcev za ameriškega predsednika. Trump je namreč pred dnevi prekinil sestanek glede financiranja obnove infrastrukture in dejal, da se ne gre več, dokler ga ne prenehajo preiskovati. Pelosijeva je na konferenci navedla še več vihravih dejanj predsednika. "Želela bi si, da njegova družina, vlada ali osebje izvedejo intervencijo v dobro naše države. Morda pa potrebuje nekaj dopusta,"je dejala.

Pelosijeva je za smeriškega predsednika predlagala intervencijo. FOTO: AP

Pelosijin predstavnik za odnose z javnostjo Drew Hammill je zavrnil komentiranje posnetka. "Ne bomo komentirali takšnega seksizma," je za novinarje dejal Hammill. Tehnologija omogoča vse boljše manipulacije občinstev Že januarja je direktor ameriške obveščevalne službe Dan Coats opozoril kongres o novi tehnologiji imenovani deepfake, ki omogoča ponarejevanje videoposnetkov. "Strateški konkurenti se bodo te tehnologije lahko poslužili pri ustvarjanju prepričljivih a lažnih vsebin, kot so slike, avdio posnetki in tudi video posnetki. S tem bodo lahko vplivali na kampanje za boj proti Združenim državam Amerike in našim zaveznikom," je dejal Coats.

