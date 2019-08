Dan po eksploziji v Šmarci odjeknili še streli: gre za provokacijo?

Tik pred naseljem Šmarca so prebivalce sinoči, v poznih večernih urah spet predramil hrup. Incident se je zgodil približno 300 metrov stran od eksplozije pirotehničnega sredstva v sredo ob približno enaki uri pred pragom domačina.

Po do zdaj pridobljenih podatkih policija ugotavlja, da dogodka nista povezana.

Domačini policije o streljanju niso obvestili, ta je o incidentu izvedela iz lokalnega medija Kamnik info in na kraj prišla v četrtek dopoldan.

Večina krajanov, s katerimi smo uspeli govoriti, pravijo, da niso ničesar slišali, tisti, ki so, pa pravijo, da so jih okoli 1. ure ponoči vrgli pokonci zvoki streljanja. Večina prič govori o štirih strelih, prva dva sta se odjeknila eden za drugim, med tretjim in četrtim pa naj bi bila slaba minuta premora.

Policisti našli pet tulcev, ki se uporabljajo za plinsko orožje

Policija je zavarovala območje, kjer se je streljanje zgodilo, pripeljali pa so tudi detektor kovin, da bi odkrili, če je kaj ostalo po nočnem streljanju. Po opravljeni preiskavi so podali tudi uradni odgovor, da je bilo na območju streljanja najdenih pet tulcev, ki se uporabljajo za plinsko orožje.

Pri streljanju naj bi šlo za orožje, podobno 'startni' pištoli, za katero pa se po Zakonu o orožju ne potrebuje dovoljenja. Prav tako ne gre za prepovedano orožje, učinek uporabe takšnega orožja je samo pok.

Policija zato dogodek obravnava kot prekršek in naproša občane, da jim kakršnekoli informacije sporočijo na Policijski postaji Kamnik ali preko 113.