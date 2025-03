'Le družba, ki zna skrbeti za najšibkejše, je resnično močna'

Solidarnost in človečnost sta dve vrlini, ki sta odmevali v prostorih predsedniške palače, kjer je Nataša Pirc Musar podelila zahvalo za enkratni dosežek, plemenito dejanje. Priznanje sta dobila Mitja Ropoša, ki je ob cesti našel nepremičnega moškega in mu z nudenjem prve pomoči rešil življenje, in dijaška skupnost doma Ivana Cankarja za pomoč v obsežnem požaru, ki je pred enim mesecem prizadel njihov dijaški dom.