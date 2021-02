Le najboljši kuharji znajo pripraviti dober brokoli

Kreativnost, zavzetost, natančnost, časovni pritisk, čustva, zmagoslavje, dvig pokala in večna slava. A pot do tja je dolga. Tudi pri kuharskih receptih. Ravno pravi čas se začenja nova sezona kuharskega šova MasterChef, ki kmalu prihaja na naše zaslone. Našega novinarja Aleksandra Pozveka sta v roke vzela Luka Jezeršek in Karim Merdjadi. Med drugim se je menda naučil, koliko je to, ko na receptu piše ščepec soli.

